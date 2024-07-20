В мире продолжают устранять последствия глобального технического сбоя

На полное устранение неполадок может уйти несколько дней

Произошедший накануне технический сбой в работе систем Windows уже назвали крупнейшим в истории. В то время, как в России его практически не заметили, остальной мир очень медленно приходит в себя.

До сих пор нарушена работа аэропортов в Индии и Турции. В США число отменённых авиарейсов превысило две тысячи. Вышли из строя и тысячи банкоматов.

Не во всех странах восстановлена нормальная работа государственных органов, средств массовой информации, магазинов, транспорта и медучреждений. В компании Microsoft предупреждают: на полное устранение неполадок может уйти несколько дней.

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