Собянин: Умные камеры помогли сократить количество ДТП на МКАД

Интеллектуальная система непрерывно анализирует дорожную ситуацию

Число аварий на Московской кольцевой автодороге снизилось на 20 процентов за три года за счёт использования умных камер. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Мэр напомнил, что на МКАДе, Московских скоростных диаметрах и других магистралях действует более полутора тысяч комплексов видеоаналитики.

Интеллектуальная система непрерывно анализирует дорожную ситуацию и выявляет 13 типов инцидентов. К примеру, остановку автомобиля или лишние предметы на проезжей части. После чего информация поступает оператору, который вызывает на место нужную службу.

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