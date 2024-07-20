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Собянин: Умные камеры помогли сократить количество ДТП на МКАД

11:51
  • суббота
  • 20 июля 2024

Интеллектуальная система непрерывно анализирует дорожную ситуацию

Число аварий на Московской кольцевой автодороге снизилось на 20 процентов за три года за счёт использования умных камер. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Мэр напомнил, что на МКАДе, Московских скоростных диаметрах и других магистралях действует более полутора тысяч комплексов видеоаналитики.

Интеллектуальная система непрерывно анализирует дорожную ситуацию и выявляет 13 типов инцидентов. К примеру, остановку автомобиля или лишние предметы на проезжей части. После чего информация поступает оператору, который вызывает на место нужную службу.

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