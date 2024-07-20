В Музее русской иконы рассказали о восстановлении сельских храмов

Проект получил поддержку Фонда президентских грантов

Зачем восстанавливать сельские храмы? Свои ответы на этот вопрос дали историки, реставраторы, волонтёры и представители бизнеса.

Встреча прошла в московском Музее русской иконы. Итоги своей работы по сохранению древних церквей представили на встрече участники "Школы хранителей храмов".

Проект благотворительного фонда "Белый ирис" получил поддержку Фонда президентских грантов. За восемь лет энтузиасты НКО помогли восстановить более 70 храмов - памятников православной архитектуры в русской глубинке.

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