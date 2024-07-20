Две московские семьи вошли в число победителей конкурса "Это у нас семейное"

Всего в финал конкурса прошло 300 семей

Две семьи из Москвы вошли в число победителей первого всероссийского конкурса "Это у нас семейное" - проекта, объединяющего поколения.

Команды выполняли разнообразные задания в различных тематических направлениях - знания, спорт, творчество и служение Отечеству. Всего в финал конкурса прошло 300 семей со всей страны, но победу одержали только 32.

Организаторы вручили им сертификаты на 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий.

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