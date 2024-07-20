Певец Шаман выступил с концертом у посольства США в Москве

На стенах дипмиссии появился российский триколор

Митинг-концерт у посольства США в Москве устроил музыкант Ярослав Дронов, также известный как Шаман. Он выступил против русофобской политики видеохостинга "Ютуб", блокирующего каналы наших артистов и блогеров. Поддержать певца пришли сотни поклонников, а на стенах американской дипмиссии появился российский триколор.

С "Душой на распашку" пройтись по американским санкциям. Именно так российский исполнитель Шаман отвечает корпорации "Гугл". Накануне видеохостинг "Ютюб" заблокировала его канал. Отвечает в довольно смелой манере - премьерой своей новой песни, которая так и называется – "Душа на распашку", клип при этом транслируя на стены посольства США в Москве.

Своей акцией, на которую собрались несколько сотен поклонников артиста, он решил напомнить Вашингтону, что цензура в наше время недопустима.

"Это исторический момент. Это действительно так. И мы сегодня здесь делаем так, чтобы сегодня всё, что здесь происходит, увидел и услышал весь мир", - заявил Ярослав Дронов.

"Гугл" же продолжает упрямо блокировать российскую культуру. Под горячую руку попал и Олег Газманов. Певец молчать не стал. В несвойственной ему манере тяжёлого рока по транснациональной цензуре ударил своим "Русским миром".

Свой "Русский мир" артист разместил уже на российских видеохостингах. И предложил поклонникам буквально заспамить им "Ютюб", выкладывая его клип уже от своего имени.

Первые звоночки, что русской культуре на платформах заокеанской корпорации не место, стали заметны ещё в 2020-м. С тех пор заблокированы 207 российских создателя контента. Причём, 83 из них "Гугл" признал нежелательным только в этом году, когда сервис начал давить на российских креаторов особенно рьяно. Тем не менее, эти запреты скорее стали подарком для ценителей нашего творчества.

Впрочем, Роскомнадзор уже не раз доказал, что "Гугл" и Вашингтон действуют безнравственно, выиграв серию исков против американской корпорации. Сейчас отечественный регулятор требует от "Ютюба" вернуть все заблокированные аккаунты российских артистов, политиков, спортсменов и ряда СМИ. Но за океаном, вероятно, считают, что русская культура - это слишком мощное оружие и цензура, даже вопреки международному праву, это их последние робкое средство надавить на распахнутую русскую душу.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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