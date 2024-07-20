Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента Белоруссии

Российский лидер направил телеграмму

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента Белоруссии.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля российский лидер отметил огромный авторитет своего коллеги. И выразил уверенность в дальнейшем развитии дружественных отношений и плодотворного сотрудничества между нашими странами.

А также укрепления Союзного государства, продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов на Евразийском пространстве.

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