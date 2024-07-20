Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента Белоруссии

Российский лидер направил телеграмму
Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента Белоруссии.
В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля российский лидер отметил огромный авторитет своего коллеги. И выразил уверенность в дальнейшем развитии дружественных отношений и плодотворного сотрудничества между нашими странами.
А также укрепления Союзного государства, продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов на Евразийском пространстве.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram