Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Водолеев звезды подталкивают к важным решениям, касающимся личной жизни

Овны

Солнце входит в знак Льва, и это лучшая новость текущего понедельника. Вы получаете еще один период, пригодный для отпуска, развлечений и ярких любовных историй.

Тельцы

У вас все по-старому: на первом месте остаются дела, связанные с домом, семьей, недвижимостью. Если предстоит отпуск, скорее всего далеко вы не уедете.

Близнецы

Вы обожаете период Солнца во Льве, даже если не разбираетесь в астрологии. Просто у вас сейчас прекрасное настроение, а дни насыщены интересными событиями.

Раки

Ваш знак опустел – самое время для любимых дел и увлечений. Можно заниматься тем, до чего у вас не доходили руки этим летом.

Львы

С днем рождения! Солнце вошло в ваш знак, обещая тридцать дней повышенного внимания – вы именинники, так что готовьте наряд и угощения.

Девы

Месяц перед днем рождения звезды советуют проводить осторожно: ваш уровень энергии понижен. Избегайте лишних нагрузок, как физических, так и нервных.

Весы

Ближайшие тридцать дней вы продолжите с удовольствием носить красивую одежду и выходить в люди. Светская жизнь летом – это что-то особенное, развлекайтесь!

Скорпионы

У вас впереди четыре недели, чтобы попробовать еще раз сделать то, что вам не удавалось в плане карьеры, бизнеса и амбиций. Но если нет сил – просто отдыхайте.

Стрельцы

Для вас начинается удачное время для учебы, получения новых навыков. Вы также можете применять чужой опыт и делать то, что вам не свойственно.

Козероги

Личные дела никто кроме вас не сделает, так что приступайте. Подходите ко всему с долей креатива и легкости, ведь удача сейчас на стороне творческих людей.

Водолеи

Звезды продолжают подталкивать вас к ЗАГСу и важным решениям, касающимся личной жизни. Жениться и разводиться летом проще, согласитесь!

Рыбы

Вам вероятно не придется отдыхать до середины августа: все время будет появляться новая нагрузка. Что ж, зато вы получите опыт и компетенции.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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