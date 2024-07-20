ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Бундестаге осудили Шольца из-за Украины

22:35
  • суббота
  • 20 июля 2024

Властям ФРГ надо выступать за немедленное прекращение огня

В немецком Бундестаге сделали жесткое заявление о канцлере Германии Олафе Шольце и Украине.

Член немецкого парламента (партия "Союз Сары Вагенкнехт") Джессика Татти выступила с осуждением политики канцлера Шольца из-за украинского конфликта. Он уверена, что властям ФРГ надо выступать за немедленное прекращение огня на Украине.

"То, что Шольц отстает от Виктора Орбана в таком важном вопросе, как война или мир, просто позорно", - заявила Джессика Татти (цитата по РИА Новости).

Ранее стало известно, что Олаф Шольц отклонил просьбу Владимира Зеленского к странам Запада сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины. По словам канцлера Германии, "США также занимают очень четкую позицию по данному вопросу".

Также отмечается, что Германия в 2025 году вдвое сократит военную помощь Киеву - с 8 миллиардов евро до 4 миллиардов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Олаф Шольц
Олаф Шольц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.