Властям ФРГ надо выступать за немедленное прекращение огня

В немецком Бундестаге сделали жесткое заявление о канцлере Германии Олафе Шольце и Украине.

Член немецкого парламента (партия "Союз Сары Вагенкнехт") Джессика Татти выступила с осуждением политики канцлера Шольца из-за украинского конфликта. Он уверена, что властям ФРГ надо выступать за немедленное прекращение огня на Украине.

"То, что Шольц отстает от Виктора Орбана в таком важном вопросе, как война или мир, просто позорно", - заявила Джессика Татти (цитата по РИА Новости).

Ранее стало известно, что Олаф Шольц отклонил просьбу Владимира Зеленского к странам Запада сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины. По словам канцлера Германии, "США также занимают очень четкую позицию по данному вопросу".

Также отмечается, что Германия в 2025 году вдвое сократит военную помощь Киеву - с 8 миллиардов евро до 4 миллиардов.

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