Стал известен ядерный арсенал США

К утилизации готовят около двух тысяч боеголовок

По состоянию на сентябрь 2023 года Соединенные Штаты Америки обладали 3748 ядерными боеголовками. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на американское Национальное управление ядерной безопасности.

При этом отмечается, что за последние 20 лет Вашингтон ликвидировал порядка 12 тысяч ядерных боеголовок. К утилизации готовят еще около двух тысяч.

18 июля МИД России пригрозил ядерным ответом на размещение дальнобойных ракет США в ФРГ. Как отмечается, Москва может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении. При этом, подчеркнули в МИД, речь не идет об угрозах с российской стороны.

Ранее в Пентагоне признали, что вынуждены учитывать сигналы России в сфере ядерного сдерживания.

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