В Китае более 10 человек погибли после обрушения моста

В воду упали десятки машин

12 человек погибли и более 30 пропали без вести после обрушения моста в китайской провинции Шэньси. Причиной трагедии стали проливные дожди.

Горная река вышла из берегов, и бурные потоки снесли опоры сооружения. В воду упали 17 легковых автомобилей и 8 грузовиков. Пока спасти удалось лишь одного человека.

От наводнений страдает и соседняя провинция Хэнань, где затоплено несколько населённых пунктов. Жителей эвакуируют. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей.

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