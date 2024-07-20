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Собянин: Начинается реставрация фасадов дворца Дурасова в усадьбе "Люблино"

14:25
  • суббота
  • 20 июля 2024

Залы дворца во время реставрации будут доступны для посетителей

В столице начинается реставрация фасадов дворца Дурасова в усадьбе "Люблино". Об этом в субботу рассказал Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Специалисты приведут в порядок белокаменный цоколь, лестницы, восполнят утраченные архитектурные элементы. К работам приступят до конца месяца. При этом залы дворца во время реставрации по-прежнему будут доступны для посетителей.

Собянин подчеркнул: дворец Дурасова - выдающееся произведение русской усадебной архитектуры рубежа 18-го и 19-го веков. И является объектом культурного наследия федерального значения.

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14 Собянин: Начинается реставрация фасадов дворца Дурасова в усадьбе "Люблино"
14 Собянин: Начинается реставрация фасадов дворца Дурасова в усадьбе "Люблино"
Дворец Дурасова в усадьбе "Люблино"
Дворец Дурасова в усадьбе "Люблино"
Дворец Дурасова в усадьбе "Люблино"
Дворец Дурасова в усадьбе "Люблино"
Дворец Дурасова в усадьбе "Люблино"
Дворец Дурасова в усадьбе "Люблино"
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