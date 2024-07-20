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Российские средства ПВО за сутки сбили 74 вражеских беспилотника

15:02
  • суббота
  • 20 июля 2024

Об этом сообщили в Минобороны России

Новые данные Минобороны о ходе СВО. За последние сутки по всей линии боевого соприкосновения ликвидированы свыше 1800 украинских националистов. Расчёты противовоздушной обороны сбили 74 вражеских беспилотника, говорится в Телеграм-канале ведомства.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 27 над территорией Российской Федерации" - говорится в сообщении.

Прикрывают наступление тульских десантников на Северском участке фронта экипажи Т-80. Под покровом темноты танкисты выдвинулись на боевую позицию и точными выстрелами поразили огневые точки ВСУ на пути продвижения наших штурмовиков.

На Каховском направлении по опорным пунктам радикалов на левом берегу Днепра бьют расчёты наших беспилотников. На этот раз операторы дронов обнаружили и уничтожили блиндажи и солнечные панели националистов. Перемалывают силы противника и подразделения Центральной группировки.

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