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В Раде раскрыли планы Зеленского

20:21
  • суббота
  • 20 июля 2024

Он внесет в Раду документ о продлении военного положения

Депутат украинской Рады Ярослав Железняк рассказал о ближайших инициативах президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит агентство РИА Новости.

"В ближайшие дни президент подаст в парламент два документа - о продлении действия военного положения и о продолжении всеобщей мобилизации", — сообщил нардеп.

Ранее Зеленский признал, что Украина не сможет отвоевать силой утраченные территории. Он считает, что "горячая фаза" конфликта может закончиться к концу года.

Напомним, президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая. Украина отметила проведение выборов в 2024 году в связи с военным положением.

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