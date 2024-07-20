В Раде раскрыли планы Зеленского

Он внесет в Раду документ о продлении военного положения

Депутат украинской Рады Ярослав Железняк рассказал о ближайших инициативах президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит агентство РИА Новости.

"В ближайшие дни президент подаст в парламент два документа - о продлении действия военного положения и о продолжении всеобщей мобилизации", — сообщил нардеп.

Ранее Зеленский признал, что Украина не сможет отвоевать силой утраченные территории. Он считает, что "горячая фаза" конфликта может закончиться к концу года.

Напомним, президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая. Украина отметила проведение выборов в 2024 году в связи с военным положением.

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