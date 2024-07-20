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Блогера Эдварда Била арестовали на 13 суток

15:27
  • суббота
  • 20 июля 2024

За езду на самокате в "форме" сотрудников ГАИ

В субботу блогера Эдварда Била арестовали на 13 суток за езду на самокате в одежде, которая напоминает форму сотрудников ГАИ. Решение об административном аресте вынес Мещанский суд столицы, сообщает РИА Новости.

Прокуратура инициировала проверку после появления в интернете видео, где Эдвард Бил катается на электросамокате в одежде, визуально схожей с формой сотрудников Госавтоинспекции. Блогер был задержан стражами порядка.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Эдварда Била проверят на незаконное ношение формы правоохранителей.

"В отношении блогера проведут расследование по статье 17.12 КоАП РФ", - говорится в сообщении. Статья предусматривает штраф в размере от одной тысячи до полутора тысяч рублей.

Напомним, в апреле 2021 года Эдвард Бил устроил крупное ДТП на Садовом кольце. Он превысил скорость и вылетел на встречную полосу.

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