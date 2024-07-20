В Шебекине из-за обстрела ВСУ пострадали семь мирных жителей

Четверо получили различные осколочные ранения

В Шебекине семь мирных жителей получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом в субботу сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

"Ранены 7 мирных жителей. Четверо пострадавших получили различные осколочные ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, еще одна женщина пострадала в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом", - говорится в сообщении.

По словам Гладкова, в Шебекине выбиты окна, серьезные повреждения получили две квартиры. "В одном из домов произошло возгорание газопровода, которое оперативно ликвидировано пожарными расчетами", - добавил глава региона.

14 июля сразу несколько населенных пунктов Белгородской области оказались под огнем украинской тяжелой артиллерии. Тогда за сутки с позиций противника было выпущено порядка 60 ракет.

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