Отвернулись: Байден разочарован друзьями и союзниками

Байден может снять свою кандидатуру на выборах

Даже друзья президента США Джо Байдена не верят в его победу над республиканцем Дональдом Трампом на выборах главы государства. Об этом в субботу пишет РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.

Как отмечается, Байден разочаровался в своих союзниках. "Байден лично разочарован демократами, включая некоторых из его ближайших друзей и союзников, которые отворачиваются от него", - рассказал американский журналист (цитата по РИА Новости).

Ранее источники в Демократической партии сообщили, что Джо Байден планирует снять свою кандидатуру на выборах. Это может произойти уже 21 июля.

При этом, как отмечается, лично выдвигать кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис в качестве нового кандидата от Демпартии Байден не собирается. Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября.

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