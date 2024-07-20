Собянин рассказал, какие технологии используются при строительстве метро

В числе новаций виброгасящие конструкции пути

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал, какие современные технологии используются при строительстве столичного метрополитена.

"Виброгасящие конструкции пути для защиты зданий от шума и вибраций. Информационное моделирование — с ним проводим виртуальное строительство станций. Это помогает обнаружить и исправить ошибки, которые могут возникнуть при реальном возведении объекта", - говорится в сообщении.

Сергей Собянин также сообщил о щитах-гигантах диаметром десять метров и технологии top-down, с помощью которой построена станция "Нижегородская" БКЛ и Некрасовской ветки.

Накануне Cобянин дал старт строительству станции метро "Рублево-Архангельское" новой одноимённой линии. Ветка улучшит транспортное обслуживание более 800 тысяч горожан.

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