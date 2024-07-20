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Акция эко-активистов во Франции закончилась столкновениями с полицией

21:02
  • суббота
  • 20 июля 2024

Пять манифестантов задержаны

На юго-западе Франции акция эко-активистов переросла в столкновения демонстрантов с полицией. Фермеры и защитники окружающей среды выступают против строительства ирригационных водохранилищ и чрезмерной эксплуатации земель агрохолдингами.

По их мнению, доступ к этим объектам получат только привилегированные компании АПК, это подорвет положение частных фермеров, которые и так несут убытки из- за отсутствия льгот и господдержки. А у крупных сельхозпредприятий будет возможность увеличить экспорт.

Протестующие в субботу направились в сторону порта Ля-Рошель, чтобы его заблокировать. К ним присоединились группы радикалов, которые бросали в полицейских файеры, бутылки и камни, били витрины магазинов, ломали уличную мебель и рекламные щиты.

В ответ стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ. Пять манифестантов задержаны, несколько человек ранены, один из них - полицейский, получивший ожог.

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Полиция Франции во время акции протеста
Полиция Франции во время акции протеста
Полиция Франции во время акции протеста
Полиция Франции во время акции протеста
Акция протеста во Франции
Акция протеста во Франции
Полиция Франции во время акции протеста
Полиция Франции во время акции протеста
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