Акция эко-активистов во Франции закончилась столкновениями с полицией

Пять манифестантов задержаны

На юго-западе Франции акция эко-активистов переросла в столкновения демонстрантов с полицией. Фермеры и защитники окружающей среды выступают против строительства ирригационных водохранилищ и чрезмерной эксплуатации земель агрохолдингами.

По их мнению, доступ к этим объектам получат только привилегированные компании АПК, это подорвет положение частных фермеров, которые и так несут убытки из- за отсутствия льгот и господдержки. А у крупных сельхозпредприятий будет возможность увеличить экспорт.

Протестующие в субботу направились в сторону порта Ля-Рошель, чтобы его заблокировать. К ним присоединились группы радикалов, которые бросали в полицейских файеры, бутылки и камни, били витрины магазинов, ломали уличную мебель и рекламные щиты.

В ответ стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ. Пять манифестантов задержаны, несколько человек ранены, один из них - полицейский, получивший ожог.

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