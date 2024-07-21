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Борис Джонсон уверен, что Трамп положит конец конфликту на Украине

00:55
  • воскресенье
  • 21 июля 2024

Сам экс-премьер Британии на месте Трампа решил бы конфликт силой

Борис Джонсон "убеждён более чем когда-либо", что Трампу хватит мужества и смелости, чтобы закончить конфликт на Украине. Об этом в пятницу, 19 июля, экс-премьер Великобритании написал в своей статье для Daily Mail.

Он отмечает, что Дональд Трамп сможет закончить конфликт на выгодных для Украины и Запада условиях.

Джонсон не знает, как именно действовал бы Трамп, однако сам предлагает разрешить конфликт силой, а именно, увеличением военной помощи Украине и снятием ограничений на удары по территории РФ западным оружием. В качестве "компенсации Путину" он предлагает ввести "особые меры защиты для русскоязычного населения".

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