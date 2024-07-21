CNN: Зеленский допускает переговоры с РФ из-за неопределённости в США

Он пытался "достучаться" до Трампа, чтобы намекнуть о готовности к переговорам

Зеленский намекает, что готов пойти на переговоры с Россией из-за тяжёлой обстановки на фронте и неопределённости относительно поддержки США. Об этом в субботу, 20 июля, сообщил телеканал CNN.

Как пишет издание, Зеленский, возможно, пытался "достучаться" до Трампа и намекнуть, что готов пойти на переговоры с российской стороной.

По оценкам CNN, изменения в позиции Зеленского обусловлены опасениями лишиться военной поддержки со стороны США в случае возвращения Трампа на пост президента.

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