США возьмёт на себя обязанность по защите Японии ядерным оружием

Страны составят совместное соглашение о безопасности

Токио и Вашингтон договорились составить совместный документ, в котором будет прописана готовность США защищать Японию ядерным оружием от потенциального внешнего агрессора. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщила японская газета Yomiuri со ссылкой на источники.

Отмечается, что решение о составлении подобного соглашения обусловлено "растущей ядерной угрозой со стороны России и Китая".

По данным газеты, уже в этом месяце главы внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии проведут переговоры для обсуждения содержания документа.

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