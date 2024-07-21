Восемь дронов ВСУ сбили за ночь над российскими регионами

В Шебекине остается сложная обстановка

Минобороны России отчиталось о сбитых украинских беспилотниках самолетного типа за прошедшую ночь над российскими регионами.

Российские системы противовоздушной обороны сбили три БПЛА над Белгородской областью, сообщили в военном ведомстве. Еще пять беспилотников перехвачены в акватории Черного моря.

Ранее в результате украинского обстрела пострадали девять мирных жителей в белгородском Шебекине, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков. Одна женщина находится в реанимации. Повреждены восемь многоквартирных домов, 18 частных домов – один из них полностью сгорел, 15 автомобилей.

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