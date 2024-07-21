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Рискуя жизнью, спас товарища: новые подвиги наших героев в СВО

08:18
  • воскресенье
  • 21 июля 2024

ВС попали под минометный обстрел противника

Новые примеры профессионализма и мужества наших бойцов в ходе спецоперации.

Полковник Олег Лаута организует бесперебойную связь в войсках. Несмотря на вражеские обстрелы, он смог доработать и внедрить в систему новейшие технические образцы. Это позволило улучшить координацию между командованием и подразделениями.

Младший сержант Андрей Дресвянкин с сослуживцами попал под минометный огонь противника. Рискуя собой, Андрей спас жизнь раненому товарищу -  оказал первую помощь, вынес его из опасной зоны и передал медикам, передает "ТВ Центр".

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