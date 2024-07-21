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Трамп показался на людях без повязки на ухе

08:39
  • воскресенье
  • 21 июля 2024

Политик пострадал за демкоратию

Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые после покушения показался на публике без повязки на ухе.

Политик заменил белую повязку на пластырь телесного цвета. Изменения заметили в ходе его выступления на митинге в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган).

Они говорят, что я - угроза демократии. Что такого я сделал для демократии? На прошлой неделе я получил пулю за демократию", - сказал он в своей речи (цитата по RSBN).

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. Политик был ранен в ухо. Стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован. Его мотивы устанавливаются.

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