Трамп показался на людях без повязки на ухе

Политик пострадал за демкоратию

Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые после покушения показался на публике без повязки на ухе.

Политик заменил белую повязку на пластырь телесного цвета. Изменения заметили в ходе его выступления на митинге в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган).

Они говорят, что я - угроза демократии. Что такого я сделал для демократии? На прошлой неделе я получил пулю за демократию", - сказал он в своей речи (цитата по RSBN).

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. Политик был ранен в ухо. Стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован. Его мотивы устанавливаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram