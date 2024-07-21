Штурмовики вынесли слепую женщину из-под обстрелов в Красногоровке

Чтобы ее не ранило, бойцы отдали свою экипировку

В зоне спецоперации российские войска продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения. Все попытки противника контратаковать пресекают бойцы "Южной" группировки. За сутки они ликвидировали свыше 600 украинских боевиков. Ожесточенные бои идут и в районе Красногоровки. Наши штурмовые подразделения зачищают населенный пункт. А также эвакуируют мирных жителей, которыми националисты прикрывались как живым щитом.

В полуразрушенной высотке – плотный ближний бой. Штурмовые группы метр за метром продвигаются по этажам. Зачищают коридоры, пролеты, квартиры. Огневые точки в зданиях националисты устроили несколько месяцев назад. Окопались во дворах. Поэтому прокладывать путь нашим военным приходится длинными очередями и гранатами.

Это последние дома в Красногоровке, которые удерживают ВСУ. Но сопротивление боевиков слабеет буквально с каждым часом. 99% территории поселка находятся под контролем российских войск. Операция идет к завершению. Но приходится работать очень осторожно и ювелирно. В домах еще остаются жители.

"Большая плотность мирного населения, его не выпускают украинские подразделения в ту сторону, не дают им гуманитарного коридора и, соответственно, нанесение огневого поражения и штурмовые действия подразделений требуют особых хирургических действий. То есть не нанести вреда мирному населению. Заходим, освобождаем дома, выводим мирное население, берем пленных", - рассказал замкомандира пятой бригады ВС России с позывным "Мамай".

По сути старики, дети и женщины оказались в заложниках у националистов, передает "ТВ Центр".

"Они прицельно били, знали, что там мы, мирные жители, нас расстреливали прицельно, летели дроны, и мины летели, и танком били, все летело, в день больше 30 беспилотников только на наш дом было", - рассказала жительница Красногоровки Любовь Подолянюк.

Действуя на свой страх и риск, штурмовики вывозят тех, кого находят во время зачисток. Боец с позывным "Соната" показывает машину, атакованную дроном. Старая "Волга" вся в пробоинах и осколках. Повезло, что в момент удара людей в салоне уже не было. Иначе никто бы не выжил.

"Вот таким вот образом военнослужащие ВСУ пожелали доброй дороги гражданским людям, которые месяц находились в Красногоровке под их бомбежкой", - сказал военнослужащий ВС России с позывным "Соната".

Владимир Зубарев со слепой женой прятались по подвалам три месяца. Супруга после инсульта. Их наши бойцы эвакуировали вместе с еще одной группой жителей под минометным огнем. Чтобы стариков не ранило осколками, отдали им свою экипировку.

"Жену на себе, на плечах выносили, рисковали, бронежилеты снимали и несли. Сил нет это все пересказывать, не дай Бог никому пережить", - поделился житель Красногоровки Владимир Зубарев.

Важные сообщения сегодня приходят и с Северного фронта. Российские бойцы полностью освободили поселок Розовка. В центральной части над полуразрушенными домами бойцы поднимают российский триколор и красное знамя Победы. Основные бои сейчас идут уже за пределами населенного пункта.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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