Израиль за день атаковал сразу два государства

Ливан и Йемен

Серию масштабных ударов по странам Ближнего Востока нанесла за сутки армия Израиля. На юге Ливана ВВС атаковали сразу несколько районов, передает "ТВ Центр".

Одной из целей стал склад боеприпасов движения "Хезболла" в городе Аадлун. Детонация снарядов вызвала сильный пожар, перекрыто движение по ближайшей трассе. В Хараибе ранены трое местных жителей.

Большие разрушения вызвала серия авиаударов по Йемену. Ракеты упали в порту Ходейды, поразив электростанцию и резервуары с нефтью. Жертвами стали три человек, пострадали не менее 80-ти. Пожар охватил огромную территорию, над местом поднимается гигантский столб дыма. Это первая атака ЦАХАЛ по позициям хуситов, которые неоднократно обстреливали израильские суда, а в пятницу нанесли удар по Тель-Авиву.

Продолжается и военная операция в секторе Газа. За сутки жертвами израильских ударов стали более 60-ти палестинцев. А в Тель-Авиве прошел очередной многотысячный митинг с требованием остановить войну и провести переговоры с ХАМАС об освобождении заложников.

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