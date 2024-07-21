ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Израиль за день атаковал сразу два государства

09:18
  • воскресенье
  • 21 июля 2024

Ливан и Йемен

Серию масштабных ударов по странам Ближнего Востока нанесла за сутки армия Израиля. На юге Ливана ВВС атаковали сразу несколько районов, передает "ТВ Центр".

Одной из целей стал склад боеприпасов движения "Хезболла" в городе Аадлун. Детонация снарядов вызвала сильный пожар, перекрыто движение по ближайшей трассе. В Хараибе ранены трое местных жителей.

Большие разрушения вызвала серия авиаударов по Йемену. Ракеты упали в порту Ходейды, поразив электростанцию и резервуары с нефтью. Жертвами стали три человек, пострадали не менее 80-ти. Пожар охватил огромную территорию, над местом поднимается гигантский столб дыма. Это первая атака ЦАХАЛ по позициям хуситов, которые неоднократно обстреливали израильские суда, а в пятницу нанесли удар по Тель-Авиву.

Продолжается и военная операция в секторе Газа. За сутки жертвами израильских ударов стали более 60-ти палестинцев. А в Тель-Авиве прошел очередной многотысячный митинг с требованием остановить войну и провести переговоры с ХАМАС об освобождении заложников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Авиаудар ВВС Израиля
Авиаудар ВВС Израиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.