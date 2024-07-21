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Оленья луна 21 июля: россияне увидят живописное полнолуние

10:02
  • воскресенье
  • 21 июля 2024

На подходе - Осетровая Луна

Яркое астрономическое явление - июльское полнолуние - могут наблюдать жители Земли в течение ближайших ночей, передает "ТВ Центр"

В разных странах нынешнее полнолуние называют по-разному. Для американцев - взошла Оленья Луна, потому что в середине июля у оленей начинают расти рога. У североамериканских индейцев наступило Клубничное полнолуние - в этот период идет сбор ягод. А в Европе - Луна сенокоса -  время начала уборки зерновых.

Наблюдать всю эту красоту можно в северных регионах Евразии, в том числе, в России. Сейчас спутник Земли наиболее близко подошел к нашей планете, и потому выглядит ярче и крупнее. А 19 августа землян ждет суперлуние под названием "Осетровая Луна". 

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