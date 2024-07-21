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Протестующих французских фермеров разогнали слезоточивым газом

12:48
  • воскресенье
  • 21 июля 2024

Пострадали пять манифестантов и четверо полицейских

Уличные беспорядки и столкновения с полицией переросли выступления фермеров и экоактивистов во французском округе Ла-Рошель.

Около шести тысяч человек приняли участие в шествии против строительства новых водохранилищ и чрезмерной господдержки агрохолдингов в ущерб частным хозяйствам. Акция не была согласована с мэрией. И когда путь манифестантам преградила полиция, в стражей порядка полетели камни, бутылки и горящие файеры.

Собравшиеся начали громить витрины магазинов и рекламные щиты. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. В стычках ранены пять манифестантов и четверо полицейских, семь человек задержаны, передает "ТВ Центр".

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