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Военный оркестр выступил в парке "Северное Тушино"

12:03
  • воскресенье
  • 21 июля 2024

Концерты проходят все лето

В Москве в преддверии 16-го международного фестиваля "Спасская башня" в парке "Северное Тушино" выступил оркестр Первого отдельного Семеновского полка.

Коллектив подготовил программу "Музыкальный калейдоскоп", в которой гармонично сочетаются военные марши, вальсы и популярные песни для детей и взрослых, передает "ТВ Центр"

Слушатели благодарили артистов долгими аплодисментами. Такие концерты проходят в столице в течение всего лета. А финалом музыкального марафона станет фестиваль "Спасская башня", который стартует на Красной площади 23 августа.

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