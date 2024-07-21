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Мишустин оценил строящийся терминал магаданского аэропорта

11:45
  • воскресенье
  • 21 июля 2024

Он откроется в декабре

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Магадан. Отсюда он начал ряд рабочих поездок по восточным регионам страны.

В ходе визита глава правительства обсудил с губернатором области Сергеем Носовым вопросы социально экономического развития. А также проверил, как идет строительство нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Магадана. Его планируют ввести в эксплуатацию уже в декабре.

По поручению президента к 2030 году должны модернизировать 75 воздушных гаваней. Михаил Мишустин высоко оценил терминал, отдельного отметив дизайн проекта, передает "ТВ Центр"

"Прекрасный аэропорт! Видно, что он сделан с умом, с подходом. Очень приятно, что делали его дизайн российские специалисты. Понимаем, что ситуация непростая - иногда есть вопросы, связанные с удорожанием. Надо, конечно, это все держать на контроле. Но абсолютно уверен - для Магадана, для всех важных аэропортов страны - это будет такой... скажем, красивый - если хотите, якорный проект", - отметил глава кабина.

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