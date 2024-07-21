"Она чокнутая": Трамп высмеял вице-президента Харрис

Она может заменить Байдена

Бывший президент США и кандидат на новый пост главы государства Дональд Трамп считает, что получил "пулю за демократию". Так, выступая на митинге, он прокомментировал покушение, после которого стал народным героем. Рост рейтинга республиканца вызывает серьезную озадаченность у демократов. Сторонники Байдена призывают действующего американского лидера сойти с дистанции.

В Мичигане Дональд Трамп следовал к трибуне под овации. Переживший нападение политик сперва дал толпе время выразить восхищение, да и сам моментом насладился сполна. Он прикоснулся к правому уху, заклеенному пластырем, состроив страдальческую мину. Конечно, сорвал аплодисменты. И только потом приступил к главному - прошелся катком по соперникам.

"Мы отберем Белый дом у жулика Джо Байдена и Камалы, я, кстати, называю ее лентяйкой. Вы когда-нибудь видели, как она смеется? Знаете, по смеху можно многое определить. Она чокнутая. Хотя, конечно, не такая сумасшедшая, как Нэнси Пелоси. Вы видели, что Нэнси сейчас сдает Байдена? С чего это вдруг она набросилась на него как собака? Она была уверена в нем на все 100%. И вдруг засомневалась. Она сумасшедшая как клоп", - сказал Трамп.

Трамп вспомнил про двоих раненых, которые пострадали во время нападения на него. Выразил соболезнования семье погибшего. Потратил время кандидат в президенты США, разумеется, и на то, чтобы похвалить себя и свою команду. Охранников на митинге в Мичигане было не счесть. Проверяли каждого. А людей пришло не мало.

"Как и многие другие, очень рада оказаться здесь сегодня вечером, чтобы отпраздновать, по сути, его второй день рождения", - рассказала сторонница Конни Мейерс.

Следом на трибуну вышел Джей Ди Вэнс, ударное преимущество которого в этой кампании - молодость: ему всего 39. Буквально за три месяца он должен доказать, что имеет четкую политическую позицию. А потому заявления делает по самым "больным" проблемам, передает "ТВ Центр".

"Мы должны быть осторожны и не пытаться втянуть Америку в каждый военный конфликт в любом отдалённом уголке мира. Иногда, друзья мои, это просто не наше дело, и мы должны держаться от этого подальше. Это не радикально. Это здравый смысл", - сообщил кандидат на должность вице-президента США от республиканцев.

До ноября Трамп и Вэнс повсюду будут появляться вместе. Вот и на интервью Fox News они отвечали на вопросы в паре. Ведущий спросил, неужели никто не сказал Трампу не выходить не сцену, на что кандидат в президенты ответил:

"Никто не сказал, что есть проблемы, я бы подождал 15 минут. Как кто-то забрался на эту крышу? И почему о нем не сообщили? Ведь люди видели. Женщина в красной рубашке кричала: "На крыше мужчина", кто-то должен был что-то с этим сделать", - сказал Трамп.

Но в Секретной службе признались, что который год запросы на усиление охраны именно Трампа сознательно отклоняли. После покушения на республиканца у демократов - большие проблемы. С высокой долей вероятности им предстоит принять непростое решение: сменить на полном скаку кандидата. К этому их призывают даже сторонники, которые накануне собрались у Белого дома. И очень корректно, но настойчиво просили старика Джо Байдена сойти с дистанции. В руках собравшиеся держали плакаты: "Передай эстафету - спаси демократию" и "мы тебя любим, но время уходить".

С идеей выдвинуть Камалу Харрис вместо Байдена, по данным CNN, демократы почти смирились. Еще недавно такой шаг казался бредом. Однако Байден сдает на глазах. Но и пиарщики Харрис работают из рук вон плохо. Вместо того, чтобы представить ее самостоятельной фигурой, заставляют "косплеить" президента: накануне, например, привели в кафе-мороженое. Такие "милые" сцены прочно ассоциируются у американцев с Байденом.

В это время журналисты пытались докричаться до Харрис. Задавали резонные вопросы: как вы собираетесь спасти демократов? Но вице-президент их проигнорировала. Возможно, ей просто нечего сказать.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram