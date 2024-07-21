ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бомбардировщики США предприняли попытку приблизиться к российской границе

11:06
  • воскресенье
  • 21 июля 2024

В районе Баренцева моря

Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 поднимались в воздух для недопущения нарушения госграницы России американскими самолетами.

Пару стратегических бомбардировщиков В-52Н Военно-воздушных сил (ВВС) США заметили над акваторией Баренцева моря.

При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики выполнили разворот от государственной границы", - сообщили в воскресенье в Минобороны России.

Нарушения госграницы не допущено. Российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США
Стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.