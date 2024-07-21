Бомбардировщики США предприняли попытку приблизиться к российской границе

В районе Баренцева моря
Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 поднимались в воздух для недопущения нарушения госграницы России американскими самолетами.
Пару стратегических бомбардировщиков В-52Н Военно-воздушных сил (ВВС) США заметили над акваторией Баренцева моря.
При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики выполнили разворот от государственной границы", - сообщили в воскресенье в Минобороны России.
Нарушения госграницы не допущено. Российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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