Бомбардировщики США предприняли попытку приблизиться к российской границе

В районе Баренцева моря

Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 поднимались в воздух для недопущения нарушения госграницы России американскими самолетами.

Пару стратегических бомбардировщиков В-52Н Военно-воздушных сил (ВВС) США заметили над акваторией Баренцева моря.

При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики выполнили разворот от государственной границы", - сообщили в воскресенье в Минобороны России.

Нарушения госграницы не допущено. Российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

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