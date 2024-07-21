Собянин рассказал о благоустройстве причалов "Кутузовский" и "Сити-Багратион"

Работы завершатся до конца осени

В Москве до конца осени благоустроят причалы регулярного речного электротранспорта "Кутузовский" и "Сити-Багратион". Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Между причалами появятся пешеходные дорожки, газоны, цветники, фонари, удобные лавочки и спортивная площадка.

"Это удобные пересадки для туристов, сочетающих пешеходные и водные прогулки", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

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