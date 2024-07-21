Кличко допустил референдум по вопросу мира с Россией

Зеленский рискует совершить политическое самоубийство

Президенту Украины Владимиру Зеленскому скорее всего придется организовать референдум "для установления мира".

Такое мнение выразил мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Какие конкретно вопросы могут быть заданы гражданам, он не уточнил.

"Не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа", - сказал Кличко.

По его словам, выходом для Украины могло стать создание правительства национального единства по образцу Израиля после нападения ХАМАС в октябре 2023 года. Однако Зеленский вряд ли захочет делиться властью.

"Какой бы шаг он ни предпринял, наш президент рискует совершить политическое самоубийство", - заключил Кличко.

Ранее телеканал CNN допустил, что Зеленский готов пойти на переговоры с Россией из-за тяжелой обстановки на фронте и неопределенности относительно поддержки США.

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