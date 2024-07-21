Уничтожен склад с 400 тоннами боеприпасов ВСУ

Минобороны России заявило о взятии под контроль населенных пунктов Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области.

Села освободили Подразделения группировки войск "Запад". Кроме того, они заняли более выгодные рубежи и позиции на данных направлениях.

Также за минувшие сутки ВС России уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и склад с 400 тоннами боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне наши средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 74 вражеских беспилотника самолетного типа, 27 из них - над территорией России.

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