Уничтожен склад с 400 тоннами боеприпасов ВСУ
Минобороны России заявило о взятии под контроль населенных пунктов Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области.
Села освободили Подразделения группировки войск "Запад". Кроме того, они заняли более выгодные рубежи и позиции на данных направлениях.
Также за минувшие сутки ВС России уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и склад с 400 тоннами боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Накануне наши средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 74 вражеских беспилотника самолетного типа, 27 из них - над территорией России.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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