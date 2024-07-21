ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области

13:31
  • воскресенье
  • 21 июля 2024

Уничтожен склад с 400 тоннами боеприпасов ВСУ

Минобороны России заявило о взятии под контроль населенных пунктов Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области.

Села освободили Подразделения группировки войск "Запад". Кроме того, они заняли более выгодные рубежи и позиции на данных направлениях.

Также за минувшие сутки ВС России уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и склад с 400 тоннами боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне наши средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 74 вражеских беспилотника самолетного типа, 27 из них - над территорией России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.