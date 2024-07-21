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Собянин назвал самую посещаемую концертную площадку в Москве

13:59
  • воскресенье
  • 21 июля 2024

В год там проходит до 900 мероприятий

Московский международный дом музыки (ММДМ) является одной из самых посещаемых столичных концертных площадок.

Ежегодно в его четырех залах проходит до 900 мероприятий, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

ММДМ – это площадка для всех выступлений "практически всех жанров", арт-пространство и резиденция творческих коллективов.

Собянин рассказал, что Светлановском зале расположен концертный орган - один из крупнейших в Европе. Его высота – пять этажей, а вес – около 30 тонн.

"В декабре будет отмечаться 20-летие со дня его инаугурации <…> Орган издает звуки самого широкого диапазона", - отметил мэр.

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