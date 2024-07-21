Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Самым теплым днем станет среда

Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе, которая ожидает нас на следующей неделе.

Понедельник принесет порцию прохладного воздуха: будет облачно, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха не превысит плюс 23 градусов.

Во вторник тепло начнет возвращаться: воздушные массы начнут активно прогреваться до плюс 24 – плюс 26 градусов. Облачность и осадки уйдут.

Среда обещает быть самым теплым днем на неделе – воздух прогреется плюс 28 градусов, что на 2-3 градуса выше нормы, передает РИА Новости.

В четверг, пятницу и в выходные температура немного понизится и вернется к значениям вторника, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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