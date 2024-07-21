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На фоне жары в России выявлены случаи лихорадки Западного Нила

14:34
  • воскресенье
  • 21 июля 2024

Вирус переносят комары

В России выявили единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила.

Большинство из них – завозные, сообщили в Роспотребнадзоре. Основным способом заражения является укус комара, лихорадка распространена в странах с жарким климатом, а также в южных регионах России. 

"Однако в связи с потеплением климата, вирус встречается в Центральной части России и Поволжье", - сообщили в надзорном ведомстве.

Роспотребнадзор ведет непрерывный мониторинг ситуации. Симптомы вируса Западного Нила – лихорадка, головная боль, рвота, сыпь.

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