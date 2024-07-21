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Глюкозу проверят на наркотики после скандального концерта

14:52
  • воскресенье
  • 21 июля 2024

Выступление певицы возмутило красноярцев

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина предложила проверить певицу Глюкозу на наркотики после скандального концерта в Красноярске.

Она предположила, что такое поведение может быть следствием употребления отдельных запрещенных препаратов.

"Предлагаю органам власти во всех других городах, где она будет выступать в дальнейшем, предварительно проверять певицу на наркотики", - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее поведение певицы Глюкозы на празднике в честь Дня металлурга в Красноярске вызвало много вопросов. Концерт был бесплатным, поэтому на него пришли толпы людей. Местные жители рассказали, что артистка пела под фонограмму, странно двигалась, трогала себя за интимные места и материлась в микрофон. Некоторые даже предположили, что это была не Глюкоза, а пародистка.

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