В Кузбассе возбудили дело после массового заболевания детей в санатории

25 несовершеннолетний попали в больницу

Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового заболевания детей в Кемеровской области.

Дело заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Инцидент произошел в санатории "Магистраль" (входит в число оздоровительных учреждений Западно-Сибирской железной дороги - филиала РЖД) в Салаире. За помощью к медикам обратились дети 10-12 лет с признаками кишечной инфекции.

"Врачи осмотрели пострадавших, их здоровью в настоящий момент ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

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