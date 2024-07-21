В Кузбассе возбудили дело после массового заболевания детей в санатории

25 несовершеннолетний попали в больницу
Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового заболевания детей в Кемеровской области.
Дело заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Инцидент произошел в санатории "Магистраль" (входит в число оздоровительных учреждений Западно-Сибирской железной дороги - филиала РЖД) в Салаире. За помощью к медикам обратились дети 10-12 лет с признаками кишечной инфекции.
"Врачи осмотрели пострадавших, их здоровью в настоящий момент ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также: