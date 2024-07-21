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"Беспредел нужно прекращать": Фадеева вывел из себя скандальный концерт Глюкозы

16:37
  • воскресенье
  • 21 июля 2024

Продюсер хочет запретить использовать псевдоним

Певица Глюкоза (настоящее имя - Наталья Ионова-Чистякова) может лишиться своего псевдонима после скандального концерта в Красноярске.

Музыкальный продюсер Максим Фадеев намерен запретить певице пользоваться псевдонимом и петь его музыку. С соответствующим иском он обратится в суд.

Фадеев объяснил, что Ионова больше не является частью группы Глюк'oZa, так как была всего лишь приглашенной артисткой. Когда истек контракт, ее попросили уйти.

"Но сегодня то, что произошло в Красноярске, это переходит все границы. Затрагивается и моя репутация, и моя музыка полоскается в дерьме постоянно вот с этим кошмаром, который она устраивает <...> Это бешенство и беспредел нужно прекращать", - сообщил продюсер в своем Telegram-канале.

Ранее поведение певицы Глюкозы на празднике в честь Дня металлурга в Красноярске вызвало много вопросов. Концерт был бесплатным, поэтому на него пришли толпы людей. Местные жители рассказали, что артистка пела под фонограмму, странно двигалась, трогала себя за интимные места и материлась в микрофон. Некоторые даже предположили, что это была не Глюкоза, а пародистка.

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина предложила проверить певицу Глюкозу на наркотики.

Сама певица пока никак не прореагировала на скандал.

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