Путин заявил о неизменной поддержке Сирии в отстаивании суверенитета

У Москвы и Дамаска большой опыт сотрудничества

Президент России Владимир Путин направил сирийскому коллеге Башару Асаду поздравительную телеграмму по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между государствами.

За эти 80 лет Москва и Дамаск накопили большой опыт сотрудничества в различных областях, большие успехи достигнуты в борьбе с международным терроризмом.

Россия продолжит поддерживать правительство Сирии в его стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и территориальной целостности республики, говорится в сообщении Кремля.

Путин отметил, что сегодня российско-сирийские связи в полной мере отвечают интересам наших народов.

Асад в своей поздравительной телеграмме написал, что Россия - это сила, стремящаяся к добру и миру. Текст приводит сирийское агентство SANA.

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