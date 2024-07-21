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Путин заявил о неизменной поддержке Сирии в отстаивании суверенитета

17:51
  • воскресенье
  • 21 июля 2024

У Москвы и Дамаска большой опыт сотрудничества

Президент России Владимир Путин направил сирийскому коллеге Башару Асаду поздравительную телеграмму по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между государствами.

За эти 80 лет Москва и Дамаск накопили большой опыт сотрудничества в различных областях, большие успехи достигнуты в борьбе с международным терроризмом.

Россия продолжит поддерживать правительство Сирии в его стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и территориальной целостности республики, говорится в сообщении Кремля

Путин отметил, что сегодня российско-сирийские связи в полной мере отвечают интересам наших народов.

Асад в своей поздравительной телеграмме написал, что Россия - это сила, стремящаяся к добру и миру. Текст приводит сирийское агентство SANA.

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