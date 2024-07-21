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Зеленский допустил возможность переговоров с Россией

18:43
  • воскресенье
  • 21 июля 2024

Даже с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский допустил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, даже несмотря на собственный запрет.

Говоря о подготовке второго саммита мира, Зеленский отметил, что Киев "при поддержке всего мира" будет готов к диалогу с Москвой вне зависимости от того, кто сидит в Кремле.

"И будет это Путин или это не Путин - какая разница? Если мы хотим закончить войну и у нас есть все силы для этого", - сказал украинский лидер в интервью BBC (цитата по РИА Новости). 

Зеленский подчеркнул, что его страна будет открыта к переговорам только в том случае, если "Россия будет готова проговаривать этот план".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко допустил проведение референдума на Украине по вопросу мира с Россией. Какие конкретно вопросы могут быть заданы гражданам, он не уточнил.

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