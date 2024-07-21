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Задержан мужчина, обезглавивший бюст Сталина в Подмосковье

20:11
  • воскресенье
  • 21 июля 2024

Мотив неизвестен

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело о вандализме против мужчины, обезглавившего бюст Сталина.

Инцидент произошел в подмосковном Звенигороде в парке на Советской улице. Мужчина кувалдой снес голову памятника Иосифу Сталину и повредил бюст Ленину. В момент преступления он находился "в неадекватном состоянии", сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах

В настоящее время мужчина задержан, им оказался местный житель 1981 года рождения. Мотивы поступка неизвестны. Задержанный находится под подпиской о невыезде.

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