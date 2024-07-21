Биографа Путина исключили из Союза журналистов

Ему якобы заплатили 600 тысяч евро

В Германии биографа президента Владимира Путина Хуберта Зайпеля исключили из союза журналистов за то, что он получил гонорар из России.

Объединение журналистов утверждает, что Зайпелю якобы заплатили 600 тысяч евро в ноябре 2018 года. Однако за что именно, организация не уточнила, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Зайпель нарушил основные правила независимой журналистики и нанес огромный ущерб авторитету нашей профессии", - заявил председатель союза Дэниел Дреппер (цитата по РИА Новости).

Хуберт Зайпель известен как автор книг "Путин. Логика власти" (2015) и "Власть Путина. Зачем Европе Россия?" (2021), а также документального фильма "Я, Путин. Портрет".

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