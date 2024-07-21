В Финляндии начались военные учения у границы с Россией

Будет перекрыта трасса к КПП "Ваалимаа"
Вооруженные силы Финляндии проведут учения рядом с границей России.
В мероприятии будут задействованы 700 солдат и 300 единиц техники, в том числе авиация, передает ТАСС. Учения стартуют с 21 июля.
В связи маневрами до начала августа будет перекрыта трасса, ведущая к КПП "Ваалимаа" (Торфяновка в Выборгском районе Ленинградской области).
Финские военные отработают "взаимодействие с пограничниками" и другими структурами.
Ранее Финляндия одобрила размещение американских войск на 15 своих военных объектах. В Москве заявили, что что сожалеют о таком решении Хельсинки.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также: