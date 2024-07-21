В Финляндии начались военные учения у границы с Россией

Будет перекрыта трасса к КПП "Ваалимаа"

Вооруженные силы Финляндии проведут учения рядом с границей России.

В мероприятии будут задействованы 700 солдат и 300 единиц техники, в том числе авиация, передает ТАСС. Учения стартуют с 21 июля.

В связи маневрами до начала августа будет перекрыта трасса, ведущая к КПП "Ваалимаа" (Торфяновка в Выборгском районе Ленинградской области).

Финские военные отработают "взаимодействие с пограничниками" и другими структурами.

Ранее Финляндия одобрила размещение американских войск на 15 своих военных объектах. В Москве заявили, что что сожалеют о таком решении Хельсинки.

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