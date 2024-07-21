Байден заявил, что выходит из президентской гонки

Он останется президентом до конца своего срока

Действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки.

Политик продолжит выполнять свои обязанности президента до конца срока. Как сообщили американские СМИ, Байден обратится с официальной речью к нации позже.

"Для меня было величайшей честью в жизни быть вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны, чтобы я ушёл в отставку", - написал Байден в социальной сети X.

Кого Демократическая партия выставит против республиканца Дональда Трампа, пока неизвестно.

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