Трамп высказался о выходе Байдена из президентской гонки

Победить Харрис будет проще, уверен политик
Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал Джо Байдена худшим президентом в истории страны.
При администрации нынешнего американского лидера страна "сильно пострадала", Байден не имел права баллотироваться на второй срок.
По словам Трампа, победить вице-президента Камалу Харрис "будет легче, чем Байдена". Об этом он заявил в интервью CNN.
Ранее Байден объявил о выходе из предвыборной гонки и сообщил о поддержке кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов. Байден продолжит выполнять свои обязанности президента до конца срока.
Окончательное решение о выдвижении кандидата от Демократической партии будет принято в августе на съезде.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram