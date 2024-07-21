Трамп высказался о выходе Байдена из президентской гонки

Победить Харрис будет проще, уверен политик

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал Джо Байдена худшим президентом в истории страны.

При администрации нынешнего американского лидера страна "сильно пострадала", Байден не имел права баллотироваться на второй срок.

По словам Трампа, победить вице-президента Камалу Харрис "будет легче, чем Байдена". Об этом он заявил в интервью CNN.

Ранее Байден объявил о выходе из предвыборной гонки и сообщил о поддержке кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов. Байден продолжит выполнять свои обязанности президента до конца срока.

Окончательное решение о выдвижении кандидата от Демократической партии будет принято в августе на съезде.

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