Кремль отреагировал на выход Байдена из президентской гонки

За четыре месяца еще многое может поменяться

В Кремле прокомментировали решение Джо Байдена выйти из президентской гонки в США.

"До выборов еще четыре месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться терпения и внимательно следить, что будет дальше", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с telegram-каналом Shot.

Для России в приоритете - достижение целей СВО, а не результаты выборов в США, подчеркнул представитель Кремля.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Байдена нужно привлечь к ответственности за развязанный конфликт на Украине, разрушение экономики стран Европы и санкционную политику против России.

"Байден создал проблемы во всем мире и в своей стране - США. Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов, - сказал он (цитата по РИА Новости).

Ранее Байден объявил о выходе из предвыборной гонки и сообщил о поддержке кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов. Окончательное решение будет принято на съезде партии в августе.

Байден продолжит выполнять свои обязанности президента до конца срока.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, комментируя сход соперника с дистанции, заявил, что Байден был худшим президентом страны за всю ее историю и что победить Харрис ему будет гораздо проще.

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