ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Камала Харрис заявила, что баллотируется на пост президента США

23:55
  • воскресенье
  • 21 июля 2024

О намерении Харрис выиграть номинацию Демпартии сообщает The New York Times

Камала Харрис собирается добиться выдвижения кандидатом от Демократической партии на выборах в США. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщила американская газета The New York Times

Вице-президент также поблагодарила Джо Байдена за поддержку, который после выхода из предвыборной гонки поддержал кандидатуру Харрис.

Газета отмечает, что некоторые демократы считают её единственным человеком, способным бросить вызов Трампу на выборах.

Ранее вышедший из президентской гонки Джо Байден заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Решение о её выдвижении на выборах еще должны принять в Демократической партии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.