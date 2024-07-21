Камала Харрис заявила, что баллотируется на пост президента США

О намерении Харрис выиграть номинацию Демпартии сообщает The New York Times

Камала Харрис собирается добиться выдвижения кандидатом от Демократической партии на выборах в США. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщила американская газета The New York Times

Вице-президент также поблагодарила Джо Байдена за поддержку, который после выхода из предвыборной гонки поддержал кандидатуру Харрис.

Газета отмечает, что некоторые демократы считают её единственным человеком, способным бросить вызов Трампу на выборах.

Ранее вышедший из президентской гонки Джо Байден заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Решение о её выдвижении на выборах еще должны принять в Демократической партии.

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